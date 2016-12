F1, Fernando Alonso fa il prezioso: "Decido quando e come voglio"

Fernando Alonso è diviso tra presente e futuro: "Sto ancora pensando cosa fare, non è cambiato niente dai giorni scorsi. Ho la decisione in testa già da un po' di mesi... So quello che voglio fare, ma deciderò e lo dirò al momento giusto. Ho la possibilità di farlo, perché me lo sogno guadagnato in tanti anni di lavoro e fiducia. Devo valutare bene tutto. E' stato dato un annuncio e quindi i miei pensieri adesso faranno muovere altre situazioni".

''Un anno sabatico, perché no? - ha detot a sorpresa - . Ci sono delle opzioni, bisogna capire che dall'esterno si vedono alcune cose, ma all'interno è molto diverso. Da due o tre mesi avreste dovuto cominciare a capire in che direzione vado. Quando ve lo dirò capirete meglio''. Intanto lo spagnolo resta fedele allae commenta con entusiasmo una qualifica in linea con l'andamento stagionale: "E' stato un weekend molto positivo per adesso. Ho fiducia nel nostro potenziale e ho trovato una grande in macchina dal primo giro nelle libere. Certo, è il solito quinto posto che abbiamo fatto tante volte in questa stagione. Ma è un quinto diverso, perché mi sono veramente molto divertito. Inoltre ho dato 8 decimi all'altra Ferrari. E' stata una qualifica importante".



E proprio Kimi Raikkonen non sorride per il decimo tempo: "Cambiare la power unit di certo non mi ha aiutato, ma il problema vero è che la macchina non gira. Non capisco per quale motivo... Quando inizio a girare, però, sento subito questo problema e non riuscire a fare le curve non è piacevole. Per la gara vedremo come andrà e cosa riusciremo a fare, ma daremo il massimo".