Vettel chiama la Ferrari: "Una nuova sfida, non vedo l'ora di iniziare"

Nessun annuncio ufficiale, ma Sebastian Vettel è praticamente il nuovo pilota della Ferrari . Il tedesco non ha potuto confermarlo, ma ha parlato della sua nuova sfida: "Una scelta fatta con il cuore, non vedo l'ora di inziare. Team italiano? Posso dire che mi sono già trovato bene in Toro Rosso (sorride, ndr)". Perché l'addio alla Red Bull? "E' stata una scelta difficile, non vado via perché non ho ottenuto buoni risultati quest'anno"

Sebastian Vettel ha maturato la decisione di andarsene in questi ultimi mesi: "Avevo bisogno di una nuova avventura, era giunto il momento di cambiare. Ci ho riflettuto a lungo, non vedo l'ora di iniziare la mia nuova sfida. L'italiano? Un po' me lo sono dimenticato...".

Il tedesco di Heppenheim ha comunicato ieri sera la sua decisione ai capi Red Bull: "Quello che ho detto ad Horner rimane tra me e lui. E' stata una decisione difficile perché qui mi trovo bene, è tutto fantastico, ma ho seguito il mio cuore che mi diceva di cambiare". Il team principal della scuderia austriaca ha però confermato: "Mi ha detto che andrà in Ferrari". Seb ha sfruttato la clausola di rescissione del suo contratto in scadenza nel 2016: non doveva essere oltre i primi tre nella classica Mondiale dopo il 30 settembre. Così si è potuto liberare per abbracciare la Rossa: tra venerdì e sabato a Suzuka il tedesco ha già visitato il box Ferrari.

"Ci ha informato la scorsa notte e ovviamente ha avuto delle ragioni per fare questa scelta. Non penso che l’abbia fatto a cuor leggero. Ma se ha il desiderio di andare da qualche altra parte, allora è giusto che segue la sua strada. Abbiamo raggiunto tantissimi risultati insieme, abbiamo vinto tanto, abbiamo avuto grandi momenti, dentro e fuori dalla pista e guarderemo al passato con affetto... E' stato un momento emozionante", ha continuato Chris Horner.

E' stata dunque una decisione di Vettel, come confermato anche da Helmut Marko: "Non ha rotto il suo contratto. C’era una clausola per cui poteva andare e recentemente ce lo ha fatto sapere".