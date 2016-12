F1: Nico Rosberg centra l'ottava pole stagionale a Suzuka

Nico ha fatto i compiti ed è tornato davanti a tutti. Il tedesco non sbaglia nulla, pennellando i cordoli giapponesi, e questo lo premia. Il giro veloce quindi è il suo, e basta per battere il compagno di box, dietro per meno di 2 decimi. Una frenata troppo abbondante, che lascia Lewis a 7 centri in qualifica. Uno solo in meno di Rosberg, per un testa a testa che conferma ancora una volta il totale dominio Mercedes. Stupiscono invece le Williams, totalmente bilanciate ed efficaci sul tracciato di Suzuka, con il giovane Bottas che ancora una volta riesce a fare meglio dell'esperto Massa. Alonso scarica invece l'adrenalina dell'addio alla Ferrari, con una prestazione tutta grinta e coraggio, nonostante produca il risultato dell'ormai "classico" quinto posto. Lo spagnolo batte, però, l'arrembante Ricciardo che deve lavorare di voltante per piazzarsi ai margini della terza fila. Tenendo dietro per poco più di un decimo le McLaren. Dove, anche in questo caso, Magnussen beffa Button. E' invece un errore, e forse un calo di concentrazione dovuto all'annuncio dell'addio alla Red Bull, che relega in nona piazza Vettel. Il tedesco precede curiosamente proprio Raikkonen, già accreditato come suo nuovo compagno di box.