Ferrari, Alonso dribbla i rumors: "Suzuka sempre un'emozione"

"In questo momento il meteo incerto rende assolutamente imprevedibile qualsiasi decision e, anche per quanto riguarda la scelta degli pneumatici - ha proseguito lo spagnolo -. Qui rispetto ad altri tracciati la differenza tra le due mescole è minima e il livello delle prestazioni molto simile".

"Non è stata una giornata facile e la scarsa aderenza dell’asfalto, soprattutto al mattino, non ha aiutato. Questa è una pista veloce ed impegnativa, molto esigente sia per la macchina che per il pilota". Queste le prime dichiarazioni di Kimi Raikkonen dopo le libere. "Nella prima sessione di prove con gomme Hard ci siamo concentrati su differenti prove di assetto in previsione di qualifica e gara, poi nel pomeriggio abbiamo apportato alcune modifiche che hanno parzialmente migliorato il comportamento della vettura, ma a causa delle bandiere gialle e di un inconveniente tecnico sono riuscito a completare al meglio solo un run con pneumatici Medium", ha aggiunto. "Ora ad attenderci è una serata di intenso lavoro e la scelta di un assetto che ci permetta di adattare la vettura a qualsiasi tipo di condizione", ha concluso Kimi.

Davanti a tutti, guarda caso, c'è ancora la coppia Mercedes. Stavolta è toccato a Lewis Hamilton chiudere la giornata al comando. "Il bilanciamento sul giro secco è buono - ha detto l'inglese - , ma sul longrun non altrettanto, diciamo che può essere migliorato. Con Nico sarà una grande battaglia e dovremo lavorare ancora duro per migliorare il nostro tempo". Anche Nico Rosberg è convinto che sarà lotta a due con il compagno. "E' stata una buona giornata, la macchina vola, è bellissima da guidare. Sarà una lotta con Lewis. Il passo gara è ok, sul giro singolo, invece, è un po' difficile trovare l'assetto giusto per fare bene prove e gara. Gli altri sembrano lontani, questa pista è perfetta per noi. Però bisognerà vedere in gara", le parole del tedesco.