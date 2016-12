Dalla Germania: via Alonso, Ferrari 2015 con Vettel

Secondo "Bild" è tutto fatto: Fernando Alonso e la Ferrari sono ad un passo dal divorzio. L'arrivo di Marco Mattiacci, la nomina di Sergio Marchionne come presidente e una monoposto da rifare da zero hanno spinto la scuderia e il pilota asturiano a dividere le proprie strade: nel 2015 sulla Rossa, con Kimi Raikkonen, ci sarà con ogni probabilità Sebastian Vettel , desideroso di una nuova sfida dopo i 4 mondiali vinti con la Red Bull.

Con Alonso ci sarà una vera e propria separazione visto che Nando ha ancora due anni di contratto: l'accordo porterà all'addio dopo 5 anni in Ferrari per far posto a Vettel, di 6 anni più giovane. Si era parlato anche di Lewis Hamilton ma difficilmente il britannico lascerà la Mercedes, al momento la monoposto più forte nel circus. Per Alonso il futuro potrebbe essere dunque proprio la Red Bull visto che la Mercedes ha già i sedili occupati mentre la McLaren, nonostante l'arrivo di Honda con un progetto ricco e ambizioso, non garantisce da subito una macchina competitiva per vincere.