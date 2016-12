La Ferrari condannata per "demansionamento"

Dopo quelle in pista, per la Ferrari è arrivata anche una sconfitta in tribunale. Il giudice di Modena, infatti, ha accolto il ricorso di Steve Clark, 48enne ingegnere inglese ex McLaren e Mercedes. Dal 2012 responsabile di pista del reparto corse, il tecnico è stato spostato all'inizio di quest'anno nel sottodipartimento Ferrari Coni e lui ha iniziato una battaglia legale: ora dovrà essere riassegnato alla stessa mansione o ad altre equivalenti.