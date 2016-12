F1, Fernando Alonso: "Almeno ho lottato con i primi"

Fernando Alonso commenta il 4° posto di Singapore, prendendolo con filosofia: "Quello durante la Safety Car è stato sicuramente un momento sbagliato per fare il nostro pit-stop. Avevamo una strategia buona, ma dovevamo andare per forza al cambio gomme. Questa volta la Safety Car ci ha rovinato i piani. E' stato comunque un buon weekend per noi e per me specialmente, perché finalmente ho lottato fino all'ultimo per il podio. Una bella sensazione".