F1, Singapore: Lewis Hamilton fa la differenza e centra la pole

Q1 - E' un tonico ed inedito Kimi Raikkonen, che conquista il comando del primo round della qualifica di Singapore, girando in 1:46.685. Il finlandese precede il compagno di box, Alonso (+0.204), poi Hamilton, Button e Bottas. Mentre Rosberg si ferma solo in sesta piazza. Con Vettel e Ricciardo, rispettivamente 9° e 10°, costretti ad una guida subito al limite per gestire al meglio gomme e motori, e facendo meno giri degli altri big. Fuori dai giochi, dal 17° in giù, Sutil, inseguito da Maldonado, Bianchi, Kobayashi, Chilton ed Ericsson.



Q2 - Dopo il primo guizzo "rosso", torna tutto normale nello step intermedio, dove è Rosberg che si porta davanti a tutti, con il tempone di 1:45.825. Il tedesco è marcato dall'altra Mercedes di Hamilton, mentre le Ferrari sono in scia con Alonso e Raikkonen. Si accodano poi le Williams e le Red Bull, con Massa che tiene dietro Ricciardo e Vettel, marcati anche da Bottas. Salvi Magnussen e Kvyat. Out Button, Vergne, Hulkenberg, Gutierrez, Perez e Grosjean.



Q3 - Il primo assalto alla pole è firmato da un indiavolato Massa, che girando in 1:46.007 si prende la vetta della classifica provvisoria, tenendo dietro Ricciardo, Alonso e Raikkonen. Male il primo run delle Mercedes con Hamilton 6° davanti a Rosberg e Vettel. Pit stop veloce per tutti e - a meno di 4 minuti dal termine - Ricciardo torna in pista, primo a lanciarsi e battere il tempo di Felipe, girando in 1:45.854! E' invece obbligato a fermarsi prima dell'ultimo giro lanciato Raikkonen, fermato da un problema di potenza al motore. Ma tira sempre più forte Hamilton, che va leggermente lungo in staccata, con le gomme fumanti, ma poi stampa una grande pole in 1:45.681! Un grande giro cheper soli 5 millseimi. Segno che sarà una gara lunga e più tirata che mai.