F1, Singapore: Fernando Alonso domina il terzo turno di libere

Clamoroso ritorno di Alonso davanti a tutti, proprio su una pista non certo ideale per la Rossa. Invece Fernando sembra andare meglio del previsto, sfruttando bene la trazione della Ferrari tra i muretti del cittadino di Singapore. Problemi che bene conosce Ricciardo, che per fare il tempo rischia anche il botto contro uno degli insidiosi muretti. Un brivido durante il giro veloce dell'australiano, che comunque si porta facilmente in scia alla Ferrari. Mentre la Mercedes non trova il bilanciamento ottimale e ottiene tempi più alti del previsto "per colpa temperature". Versione ufficiale del team a parte, sembra però che le monoposto tedesche - e i rispettivi Hamilton e Rosberg - si siano nettamente nascosti. Visto che quel beneficio di +1"-2", che le gomme morbide portano un po' a tutti sul giro lanciato, in questa FP3 praticamente per loro non si è visto. Occhio invece a Vettel, atteso protagonista per la qualifica, pronto a dare vita ad un acceso testa-a-testa tra Red Bull e Ferrari nell'assalto alle seconde linee. Guardando negli specchietti anche la situazione delle Toro Rosso, che qui si stanno dimostrando particolarmente efficaci. Detto che la varibile traffico potrebbe condizionare molto la lotta per la pole, restano dunque ancora le Mercedes le favorite in qualifica...