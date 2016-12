Ferrari, Alonso: "Le voci di mercato non ci aiutano"

Dopo il gran premio d'Italia a Monza la Ferrari ritorna in pista in Asia per il GP di Singapore ma l'attenzione dei media è sempre costantemente incentrato sul futuro di Alonso dopo il cambio al vertice con Sergio Marchionne al posto di Luca Cordero di Montezemolo . "E' triste quando queste voci si generano in Italia. E' un peccato, perchè non aiuta la Ferrari che è invece la ragione per la quale tutti noi siamo qui", ha detto lo spagnolo.

Negli ultimi giorni lo spagnolo è stato al centro di un possibile scambio di volanti che lo vedrebbero alla Red Bull, con Vettel sulla Rossa. Alonso ha aggiunto ancora, con un certo rammarico: "Quello della Ferrari è un marchio molto più grande di qualsiasi individuo o anche della Formula 1 in generale. Ho un enorme rispetto per la Ferrari e cerco di mantenere un buon clima tra i ragazzi del team, in modo da avere una squadra unita. E' ciò di cui abbiamo bisogno ed è quello che la gente si aspetta da noi. Per questo non capisco quale sia il senso di queste voci che arrivano dall'Italia".



In chiusura lo spagnolo dedica un pensiero a Montezemolo, presidente uscente della casa di Maranello, con cui ha sempre avuto un rapporto molto stretto: "E' stato il nostro punto di riferimento per molti anni che sono stati una grande epoca per la Ferrari. Gli auguro la miglior fortuna per i suoi nuovi progetti mentre al nuovo Presidente faccio i miei auguri di buona fortuna e, spero, di un futuro pieno di successi".