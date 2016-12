Formula 1, Hamilton e Rosberg: "Giusto limitare le comunicazioni coi box"

"A mio parere è sicuramente una buona cosa - spiega Rosberg nel corso di un'intervista a 'Sky UK' -, perché si torna a gare più pure. Finora abbiamo fatto molto di quello che dicevano gli ingegneri via radio. Ora sta tutto a noi capire come agire. Per i piloti sarà una sfida completamente diversa, dovremo arrangiarci da soli. Penso che le gare potrebbero essere molto più interessanti. Si passerà dal 100% della comunicazione con il muretto al 20%, quindi è un grande cambiamento". Hamilton, che è alle spalle del compagno di squadra nella classifica piloti, è affascinato dalla nuova sfida: "In un certo senso sarà più difficile guidare, cose come la strategia del motore non saranno immediate. Sarà molto importante adottare sempre la stessa strategia per la power unit. In un paio di occasioni Nico ha usato una strategia diversa dalla mia e in quei casi ha avuto più o meno potenza che può rappresentare un vantaggio o uno svantaggio a seconda dei casi. Ricordo i tempi dei kart, non avevamo alcun dato, quindi nessuno poteva vedere dove ero veloce, se avevo fatto qualcosa, se avevo usato qualche trucco. Quindi è un passo indietro verso quella direzione. Mi piace molto l'idea che dovremo fare da soli".