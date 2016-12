Raikkonen: "Addio Montezemolo? Cambiamento positivo"

"Faremo il possibile nella gare finali della stagione ma sarà dura". Kimi Raikkonen non si fa illusioni. Anche a Singapore, dove è in programma la 14esima prova del Mondiale di Formula 1, la Ferrari sarà costretta a una gara nelle retrovie. "Lo stop alle comunicazioni radio? Io non parlo molto - aggiunge il pilota finlandese - ma renderà tutto più complicato. L'addio di Montezemolo? I cambiamenti di solito sono positivi ".

"Non pensavo di incontrare tutte queste difficoltà tutte insieme - confessa Raikkonen -, pensavo fossimo più forti nel complesso". Il finlandese si sofferma poi sulla gara di Singapore. "C'è molto caldo e umidità ma non credo sia un grosso problema, sono sempre andato bene".



Raikkonen dice la sua anche sullo stop alle comunicazioni radio deciso dalla Fia: "Io non parlo molto alla radio - sottolinea il ferrarista -, parlo solo di piccole cose, ma potrebbe diventare complicato se ci sono piccoli problemi sulla macchina. Renderà le cose più complicate per noi, ma fa parte del gioco e va bene così". In chiusura una battuta sull'addio di Montezemolo: "Non so cosa accadrà in futuro, il tempo lo dirà - è la premessa del finlandese -. Le cose cambiano e di solito i cambiamenti sono positivi per avere risultati migliori".