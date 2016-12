F1, la Fia limita le conversazioni radio scuderia-piloti

La Fia ha deciso di limitare, già dal Pp di Singapore, le conversazioni radio tra scuderie e piloti in Formula 1 durante i fine settimana di gara, per valorizzare il lavoro dei piloti stessi. Gli scambi di informazioni ormai vietate, secondo una circolare inviata mercoledì, sono quelli che contribuiscono a "migliorare le prestazioni delle vetture e dei piloti". Il documento è firmato dal direttore di gara della Fia per la F1, Charlie Whiting.