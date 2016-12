Ferrari, Marchionne: "Nessun altro poteva garantire continuità"

"Bisogna essere molto, molto attenti con la Ferrari, è qualcosa di unico. E' fondamentale non sottovalutare la sua importanza per il gruppo, è una grande parte di quello che siamo. La Ferrari rappresenta quello che di meglio può fare un costruttore, ha uno stile e una tecnologia unici e questo non e' assolutamente negoziabile. Dobbiamo mantenere tutto cio' perché è una delle più grandi cose per il Paese. Dobbiamo anche fare molta attenzione alla clientela della Ferrari. L'incremento della produzione può servire per non fare diventare lunghe le liste d'attesa, i clienti potrebbero stufarsi, ma deve essere graduale e considerando la configurazione della clientela", ha aggiunto Marchionne. I tifosi, però, vogliono rivedere vincere la Ferrari in pista e non solo sul mercato (+ 14,5% di ricavi nel 2014). "Io ho preso un impegno davanti a squadra, giornalisti e tifosi di lavorare come un dannato per riportare la Ferrari a vincere in pista - la promessa - . Questo è essenziale. Ricevo, come li riceveva Montezemolo, molti messaggi di delusione dei tifosi per le nostre prestazioni e questo mi dà fastidio da parecchio tempo. Adesso ci rimetteremo al lavoro per creare una squadra vincente: questo non è negoziabile". E i piloti? "Sono convinto che Raikkonen e Alonso restino, sono campioni del mondo, li ho incontrati lunedì a Fiorano, li ho visti sereni e non ho altro da aggiungere. Se farò io la trattativa per il rinnovo del contratto di Alonso? Per queste cose ci sono Mattiacci e il capo del personale. Che potere ha Mattiacci di trattare per cifre vicine ai 30 milioni annui? Di queste cose non parlo".