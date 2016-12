Ferrari, Marchionne: "Con Montezemolo incomprensioni ma grandi risultati"

L'addio di Montezemolo scuote il mondo della F1, ma, come succede sempre in questi casi, è anche il momento dei saluti. E il primo arriva proprio da Marchionne che aveva ultimamente criticato l'operato del presidente: "Montezemolo ha portato la Ferrari a un livello tecnologico e organizzativo di eccellenza e ha ottenuto importanti risultati economici. Voglio ringraziare personalmente Luca per quanto ha fatto per la Fiat, per la Ferrari e per me".