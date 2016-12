Ferrari, incontro tra Montezemolo e Marchionne

Per ora dalla riunione super segreta non è trapelato nulla e difficilmente saranno diffusi comunicati ufficiali sul suo esito. Marchionne era arrivato lunedì a Maranello per il consiglio d’amministrazione della Philip Morris – del quale fa parte - e aveva lasciato la fabbrica dopo le 20.00. Stamattina il suo ritorno alle 9.00 del mattino, sempre a bordo della Maserati Quattroporte.

L'incontro Marchionne-Montezemolo (con Felisa) si è tenuto in una sala riservata dell'hotel Palace di Maranello. E non sono previsti comunicati da parte del Cavallino sull'esito del vertice.

Giovedì 11 settembre è in programma a Maranello il Cda della Ferrari. Probabile che in questi due giorni ci saranno più incontri per arrivare al Cda con una decisione effettiva sull'immediato futuro del Cavallino. Al Cda Ferrari, Marchionne ha partecipato sporadicamente. E' da ritenere che questa volta ci sarà.