F1, le pagelle del GP di Monza

NICO ROSBERG – VOTO 7 Cerca la fuga fin dalla prima curva ma compromette tutto con due errori in fotocopia alla prima staccata. Il bilancio lascia scorie di rabbia ma alla fine sono appena 7 i punti persi in classifica. Più difficile per il biondo sopportare gli ennesimi fischi del loggione al momento del podio.

LEWIS HAMILTON – VOTO 8 Al via sbaglia di brutto e rischia di sciogliersi come un gelato a ferragosto. Poi ritrova i numeri migliori del repertorio e si ricorda di essere un fenomeno. Mette in pista un paio di sorpassi di livello, quindi esibisce la pressione necessaria a far sbagliare il compagno di squadra. Quanto basta per tenere spalancata la porta di questo mondiale.

FELIPE MASSA – VOTO 8

Non saliva sul podio da 26 gare e ci è tornato proprio a Monza con la tuta bianca della Williams. Una beffa supplementare per i suoi ex datori di lavoro. La maniera più bella per festeggiare la riconferma anche per il 2015.

DANIEL RICCIARDO – VOTO 7

Sembrava la controfigura del campioncino visto in azione quest’estate. Evanescente in prova, spento in qualifica, un fantasma nella prima parte della gara. Poi si è rimesso in modalità Superman e ha dato spettacolo con sorpassi utili per sfidare le leggi della fisica e dando nel frattempo un’altra pettinata a Sebastian Vettel.

FERRARI – VOTO 3

Nella cattedrale rossa il minimo sindacale sarebbe stato mantenere la linea di galleggiamento. A dominare sono state invece le chiacchiere sul futuro di Montezemolo prima di un naufragio senza giustificazioni. Alonso si è fermato senza essere mai stato in gara, Raikkonen ha visto il traguardo alla piazza 9 con 5 macchine di marchi diversi davanti alla sua.