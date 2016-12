F1, Hamilton: "Io e Rosberg solo compagni di scuderia"

Ancora una volta, nel GP d'Italia, le Mercedes hanno dimostrato di avere una marcia in più rispetto alle altre scuderie: "Prima di tutto congratulazioni alla squadra che voleva fare una doppietta e ci siamo riusciti - prosegue Hamilton -. La corsa è stata difficile, in partenza ho avuto un problema strano, si sono accese diverse luci, fortunatamente non ho perso troppe posizioni. Poi ho lottato con Felipe, è stata una battaglia corretta". Il vincitore di giornata parla poi del duello odierno con Rosberg: "Mi è stato detto di restare un po' indietro e aspettare fino alla fine, ma non era questa la via da seguire. La macchina andava bene, ero vicino e ho spinto". Nico Rosberg, in testa per buona parte della gara, ha subito il sorpasso di Hamilton a causa di un suo errore sulla prima variante: "Ho sbagliato nel momento peggiore. Lui comunque andava forte anche se probabilmente non mi avrebbe passato. Devo pensare che non è un disastro. Ho perso 7 punti e sono arrivato secondo. Devo fare lo sforzo di mantenere il sorriso". Non poteva ovviamente mancare una considerazione sui fischi che il pubblico di Monza ha riservato a Rosberg per l'incidente di Spa: "Lewis ha tanti tifosi. Capisco che si siano dispiaciuti perché per colpa del mio errore non hanno visto una bella gara. Spero che col tempo possano accettare le mie scuse. Oggi però i tifosi mi hanno dato una forza incredibile. Mai visto niente del genere come oggi sul podio". Grandissima prova anche per Felipe Massa, terzo sul traguardo con la sua Williams: "Sono molto felice per il primo podio della stagione, non ho sempre avuto fortuna, spero che da ora in avanti sia dalla mia parte. Grazie a tutti i tifosi, non corro più per la Ferrari ma sono sempre con voi".