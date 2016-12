La peggiore Monza in Rosso

Una volta Monza era la domenica di festa per la Ferrari e i suoi tifosi. Oggi siamo invece alle prese con uno dei giorni più neri nella storia del Cavallino su questa pista. Fernando Alonso non è mai stato in corsa per il podio e si è ritirato per la prima volta quest'anno. Kimi Raikkonen ha chiuso alla piazza 9. Insomma un incubo che va ad aggravare una situazione già delicata per la Ferrari, con le voci delle dimissioni di Luca di Montezemolo e la frase pronunciata oggi da Sergio Marchionne interpellato sulla vicenda, "nessuno è indispensabile".