F1, Alonso: "Problema al motore elettrico, amarezza per il pubblico"

Frustrato per il danno meccanico incorso al 29esimo giro del Gran Premio d'Italia , Fernando Alonso si è detto sicuro che la sua avventura con la Rossa non sia finita. Per quello che riguarda il problema alla macchina, Alonso ha rivelato che si è trattato di un guasto al motore elettrico della sua monoposto: "E' decisivo per il funzionamento della macchina, avrei potuto rompere quello meccanico. Sono stato costretto a uscire".

"Mi dispiace per il nostro pubblico - ha aggiunto - Ho fatto una bella fila di gare. Mi dispiace per questa sciagura proprio qui a Monza". Il grosso rammarico per l'asturiano è che la gara, iniziata con alcune difficoltà, si stava mettendo bene: "Oggi potevo finire sesto, ma un sesto posto o il ritiro non cambiano mie idee per il futuro e il desiderio di vincere, spero riuscirci al più presto". "Purtroppo è sempre amara la sensazione di non vedere la bandiera a scacchi, soprattutto con questo tifo in tribuna" ha detto il ferrarista", la gente si aspetta sempre qualcosina, non abbiamo potuto dargliela. Non è bello ma ringraziamo tutti e speriamo che il prossimo vada meglio". Per quanto riguarda la sua permanenza in Ferrari, Alonso ha detto che è sempre stata "mia intenzione, il mio desiderio è quello di continuare. Ho lo stesso forte desiderio di vincere. Se non ci saranno delle grosse novità continuerò almeno per altri due anni perché è il contratto che ho. Però dobbiamo valutare e lavorare per continuare questo ‘matrimonio’, ma in una maniera vincente, speriamo". Il pilota della Ferrari ha detto che, assieme ai meccanici della scuderia, ha individuato le parti deboli della macchina: “Penso che il lavoro che si sta facendo è sicuramente con l'intenzione di chiudere il gap con il top. Certo gli altri non saranno fermi tutto l'inverno, quindi dobbiamo anche vedere quanto possiamo ridurre il gap rispetto agli altri". Alla domanda se, nelle ultime sei gare rimanenti nel mondiale F1, ci potessero essere delle vittorie o dei podi per la Rossa, Alonso ha glissato sorridendo...

Forse anche per questo Kimi Raikkonen sembra pensare più al futuro che alla gara appena conclusa. "Continueremo a lavorare duramente per migliorare - le parole del finlandese - . Già è stato fatto molto rispetto a inizio stagione e continueremo a progredire fino alla fine. In inverno ci saranno molti cambiamenti e vedremo come reagirà la macchina nei test. Abbiamo le persone giuste per costruire una buona monoposto".