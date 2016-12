Williams: confermati Massa e Bottas per il 2015

La Williams Martini Racing ha annunciato la scuderia della prossima stagione. Confermati Felipe Massa e Valtteri Bottas, i due correranno per Sir Frank Williams anche nel 2015. "Qui sto bene e sono felice di poter continuare" - ha dichiarato Massa - quest'anno stiamo mostrando tutto il nostro potenziale". Il brasiliano e il finlandese partiranno rispettivamente dalla quarta e la terza posizione per il GP di Monza, in programma alle 14.