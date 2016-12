F1, Hamilton: "Sarà gara senza ordini di scuderia"

"Sono carico per domani e molto orgoglioso per come abbiamo lavorato per risolvere i problemi". Lewis Hamilton commenta così la pole position ottenuta nelle qualifiche del Gran Premio di Monza, la quinta della stagione e la 36esima in carriera per il britannico della Mercedes. "Sarà una gara 'libera', senza ordini di scuderia - ha aggiunto -. Questa è la decisione di settimana scorsa, sarebbe bello fare un'altra doppietta per il team".