F1, Gp Italia: Hamilton precede Alonso nelle terze libere

Hamilton, dopo il miglior tempo nelle prime libere del venerdì, si è ripetuto questa mattina candidandosi di diritto a favorito per la pole position. Decisamente meno fortunato il suo compagno di team in Mercedesche non è riuscito a far segnare un tempo utile a causa di un problema al cambio: ai box i meccanici hanno smontato e rimosso il fondo piatto per poter lavorare appunto sul cambio e sulla gestione dell'elettronica.

Buon secondo tempo per Fernando Alonso che, rientrato nei box Ferrari, è stato abbracciato calorosamente dal presidente Luca Cordero di Montezemolo, arrivato a Monza tra i rumors che lo vorrebbero vicino all'addio della Rossa. Gli altri tempi: Bottas terzo con la Williams davanti al compagno Massa, poi Button con la McLaren, sesto Sebastian Vettel con la Red Bull, settimo Raikkonen con l'altra Ferrari mentre la top ten è completata da Kvyat, Ricciardo e Nico Hulkenberg.