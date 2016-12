F1, Gp Italia: pole di Hamilton, settimo Alonso

Lewis Hamilton scatterà dalla pole position nel Gran Premio d'Italia di Formula 1 che si correrà domani alle 14 sul circuito di Monza. Il britannico della Mercedes , alla quarta pole position stagionale, la 36a in carriera, ha fermato il cronometro sull'1'24"109 precedendo il compagno di team Nico Rosberg (1'24"383) e le due Williams di Bottas e Massa . Settima posizione per Fernando Alonso mentre Raikkonen , fuori nel Q2, ha chiuso 12°.

Dopo quattro pole position consecutive del leader del mondiale Nico Rosberg (sei nelle ultime sette gare), sarà il compagno in Mercedes e rivale per l'iride Lewis Hamilton a scattare davanti a tutti a Monza, il tempio della velocità. Il britannico ha preceduto il rivale di oltre due decimi e lo avrà al fianco nella prima fila; seconda fila tutta Williams con il finlandese Bottas che ha preceduto il compagno Felipe Massa. Terza fila per le sorprendenti McLaren con Button davanti a Magnussen. Soltanto settimo, e in quarta fila, Fernando Alonso con la Ferrari che ha chiuso ad oltre un secondo da Hamilton e partirà con al fianco il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel. Chiudono la top ten Daniel Ricciardo con la Red Bull e la Force India di Sebastian Perez.

Deludente Kimi Raikkonen: il finlandese della Ferrari, dopo aver sfiorato il podio a Spa, ha commesso qualche errore di troppo e non ha superato il Q2. Ha fatto segnare il 12esimo tempo, 1'26"110, ma partirà dall'undicesima piazzola vista la penalizzazione di dieci posti per il russo della Toro Rosso Kvyat che ha sostituito il motore.