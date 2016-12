F1, Alonso: "Vogliamo fare bene per i tifosi"

La Ferrari ha iniziato bene il weekend di Monza e Fernando Alonso è ottimista. "Speriamo di fare bene per i tifosi che erano già sugli spalti. Il venerdì di Monza è sempre un po' diverso dagli altri, anche per le caratteristiche del circuito. In generale sono felice del set-up e delle gomme, specialmente con carico di benzina. Verso la fine temevamo di avere un problema, ma ho fatto un altro giro e tutto è tornato normale", ha detto.

"E' stato un giorno molto intenso ma positivo. Abbiamo sfruttato quasi ogni minuto per provare tutto ciò che avevamo programmato", ha invece spiegato. Un po' di emozione per Marco Mattiacic, al suo primo GP di Monza da quando è alla guida della Ferrari. "Abbiamo indicazioni positive, ma è solo venerdì. E' il mio primo Gp di Monza, sono impressionato dal fascino che la Ferrari ha su questi tifosi, grandi e piccoli. Questo ci dà una pressione positiva, ci motiva a lavorare duro. Le voci su Montezemolo? Non commento i rumors, lo aspettiamo per le qualifiche", ha tagliato corto il team principal di Maranello.

Tornando alla pista, davanti a tutti si è piazzato Nico Rosberg, un po' preoccupato, però, in vista della gara. "Mi sono trovato bene anche se c'è ancora del lavoro da fare - ha spiegato - . Sul giro secco siamo veloci, ma con il pieno di benzina e in configurazione gara le altre squadre sono più vicine. Questa è una pista un po' diversa dalle altre e potrebbe cambiare un po' tutto. Di sicuro faremo una sosta sola, qui c'è poca differenza tra gomme dure e medie". Nonostante i problemi avuti, prova a prenderla con filosofia Lewis Hamilton. "Dopo le esperienze del passato non vedo problemi, situazioni come queste possono capitare. Non so cosa sia successo di preciso, il motore non voleva partire. Comunque sono qui con molta energia, sono carico", ha spiegato l'inglese.