Lauda: "Ferrari senza Montezemolo? Non ci credo"

Luca Cordero di Montezemolo deve restare al vertice della Ferrari secondo Niki Lauda. "Per me sarebbe un peccato se lasciasse, sono convinto che Luca non vuole andare a lavorare per l'Alitalia, al 110%. Per me lui è il presidente da 22 anni, e la Ferrari è andata molto bene. Non ho sentito nulla, speriamo che tutto rimanga come adesso", ha spiegato l'ex pilota austriaco, che lavorando con Montezemolo in Ferrari ha vinto due Mondiali nel '75 e nel '77, e oggi è il presidente non esecutivo della Mercedes, alle prese con la rivalità fra Nico Rosberg e Lewis Hamilton.

"In questo momento è tutto sotto controllo, c'è stata una grande discussione dopo Spa, ma i due piloti sono motivati: andiamo in direzione Mondiale senza incidenti", ha detto Lauda, smentendo la multa della scuderia a Rosberg. "Non è vero nulla, tutti i piloti capiscono la responsabilità verso la Mercedes e il Mondiale. Non si toccheranno ancora. Quando due vogliono vincere il campionato nella stessa scuderia - ha aggiunto - è una guerra molto difficile".