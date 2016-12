Che sfida: Ricciardo-Kvyat con i motorini truccati

Quale miglior allenamento in vista del GP di Monza, se non una divertente sfida su 2 ruote, anziché su 4? E' quello che hanno fatto Daniel Ricciardo, indiscusso talento della Red Bull Racing, e Daniil Kvyat, il giovanissimo pilota dell Toro Rosso. Alle prese con i loro personalissimi motorini truccati i due campioni di F1 hanno provato in anteprima la salita della pista di motocross dove domenica 50 rider si sfideranno nella prima edizione del Red Bull Epic Rise. Sulla stessa pista che vedrà protagonisti i giovani aspiranti crossisti con i loro ciclomotori, Daniel e Daniil hanno deciso di darsi battaglia in una sfida senza precedenti su due ruote. Dopo svariati tentativi a spuntarla è stato proprio l'australiano, che ha raggiunto per primo la vetta della ripidissima salita sfruttando al meglio le sue tecniche di resistenza e di bilanciamento del corpo.