F1, Rosberg: "Le scuse? Nessuno mi ha costretto"

Rosberg torna sull'incidente in Belgio e spiega il suo pentimento: "Non sono fiero di come sono andate le cose a Spa - le sue parole -. Voglio contribuire ad aumentare il livello di divertimento in questo sport, spesso con i nostri duelli l'abbiamo fatto. In Belgio l'abbiamo fatto nel modo sbagliato. C'è stata una rivalità frontale per tutta la stagione, questo perché lavoriamo bene come team. Gli insulti sul podio? Non è stata certo una bella sensazione, ma capisco i tifosi. Molti avevano fatto un lungo viaggio per veder lottare me e Lewis". In conclusione il tedesco svela un retroscena: "Lauda mi ha chiesto scusa per i commenti a caldo di Spa: è un gesto che ho apprezzato. Ma ormai tutto fa parte del passato".

Questo, invece, il pensiero di Hamilton: "Nel nostro comunicato stampa c'era scritto tutto quello che si doveva scrivere - le dichiarazioni dell'inglese -, adesso abbiamo impostato le basi per una diversa rivalità. Ho sempre avuto compagni scomodi ma il rispetto non è mai mancato. Il nostro team è molto professionale, nessuno lavorerà per favorire uno dei due: quest'anno abbiamo la possibilità di fare doppietta sia nel Mondiale piloti che in quello costruttori e ci proveremo fino all'ultimo". Poi a Hamilton viene fatto notare che lui, dopo il Gp d'Ungheria, non fu punito per non aver rispettato gli ordini di scuderia: "Io in Ungheria non scelsi di non far passare Rosberg - la risposta piccata del britannico -, dissi che se si fosse avvicinato l'avrei lasciato passare: non vedo per quale motivo avrebbero dovuto punirmi". Chiusura sul suo futuro: "Ho ancora un contratto con la Mercedes, mi vedo ancora con loro. Non ho affatto congelato il rinnovo".

L'unico finora in grado di infastidire i due piloti Mercedes è stato, che ha fissato l'obiettivo per Monza. "Arrivare sul podio e... mangiare quanta più pizza possibile. La mia forza è che mi sto divertendo molto quest'anno con la squadra, soprattutto nell'ultimo mese. Mi godo la vita, questa è la chiave del successo. Questa di Monza è una gara speciale per me, per le mie origini italiane. Qua i tifosi sono un po' matti. E' come una partita di calcio, ci sono i cori, c'è rumore, è molto bello", le parole dell'australiano.