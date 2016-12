Ferrai, Alonso: "Non vado via, voglio vincere qui"

Fernando Alonso rasssicura i tifosi: "In questo momento non è mia intenzione andarmene dalla Ferrari , voglio vincere qui e finire il lavoro che abbiamo iniziato qualche anno fa". Allontanate quindi le voci che volevano il pilota spagnolo in uscita dalla Rossa e in direzione McLaren . "Ci sono state un sacco di voci ma dalla mia bocca non è uscito niente che potesse far pensare alla mia volontà di legarmi a un altro team", ha tagliato corto Alonso.

La stagione della Ferrari e di Alonso non sono esaltanti: lo spagnolo è quarto in classifica a 99 punti da Nico Rosberg, con 2 podi in 12 gare. Lo spagnolo, intervistato dall'emittente britannica Sky Sport News, ha dichiarato che "la nostra stagione è stata frustrante perché avevamo grandi speranze con le nuove regole di quest'anno e, partendo da zero come tutte le altre squadre, pensavamo di poter avere un vantaggio. Ma ci siamo ritrovati nella posizione sbagliata e non competitivi. Siamo più lontani dai leader quest'anno che in qualsiasi altra stagione, a volte a un secondo e mezzo dalla Mercedes.

Ad Alonso hanno dato fastidio le continue voci di un suo trasferimento ai concorrenti: "Solo speculazioni che hanno creato tensioni e stress. Eppure il fatto che i migliori team siano interessati a te, ti rende anche felice e orgoglioso".

L'arrivo del nuovo team principal Marco Mattiacci preoccupa un po' Fernando. Sul sostituto di Stefano Domenicali Alonso ha detto che "sta cercando di cambiare molte cose e il fatto che non sappia molto di Formula1 è sia un bene che un male. E' negativo quando bisogna cambiare cose precise sulla macchina, un'area in cui siamo deboli rispetto ai nostri avversi. Ma è positivo perché ha idee molto fresche".