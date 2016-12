F1, Fernando Alonso: "Potevamo andare sul podio"

Lo spagnolo ammette: "Quando ho visto Hamilton fuori ho capito che era la nostra opportunità, ma abbiamo dovuto pagare la penalità e così abbiamo perso il podio. Vedremo adesso di fare bene a Monza. Pensiamo positivo, anche se sui rettilinei non sarà facile andare forte. Siamo contenti, però, perché tutte le gare fin qui abbiamo migliorato. Piano piano, tutti i pezzi nuovi aggiungono performance e vediamo di continuare su questa linea".



E' invece palesemente deluso Kimi Raikkonen, nonostante il quarto posto in gara: "Abbiamo cercato, quando eravamo in terza posizione alla fine, di tenere testa alla Williams. Ma loro avevano più velocità in rettilineo e, al 2° tentativo, Bottas mi ha passato. E' deludente, anche se fare 4° non è male. Abbiamo avuto difficoltà già nel venerdì, ma poi anche sabato ho fatto degli errori in qualifica. Mentre in gara ero più veloce. Quest'anno è la prima volta che posso fare una corsa lineare evitando i problemi. Però sono qui per vincere le gare, quindi è tutto un po' deludente".



Sorride invece il vincitore del GP, Daniel Ricciardo, che commenta: "Ho sempre sognato di vincere a Spa. Quando fai il pilota sogni alcuni circuiti sul calendario, che spiccano sugli altri. Poi ogni vittoria in F1 è speciale. Nella prima parte di gara avevamo un buon passo e ho superato Alonso, gestendo la lotta. Poi per un errore di Vettel, che è andato un po' sull'erba, ho passato anche lui. Infine Nico ha fatto la sosta e sono passato al comando. Così ho gestito gomme e concentrazione, ed è stato divertente. Quest'anno ho molta fiducia, dopo l'estate sono rilassato e affamato. Mi sto divertendo un sacco e così è molto più semplice vincere. Penso di essere abbastanza forte, ma non lo so ancora. Sono ancora piccolo, credo che la cosa positiva siano i miglioramenti che arrivano ad ogni gara. Mi sento giovane per questo sport e ho molti anni per migliorare, crescere e lavorare per alzare il livello. I caos in casa Mercedes? Non sono affari miei, ma se c'è bufera nel loro box, ma forse questo ci può aiutare in pista".



Meno entusiasta Sebastian Vettel, che spiega: "Alla fine ho ripreso la posizione persa prima della sosta. Ho sorpassato un po' di auto e alla fine è andata bene così. Ci sono alcune differenze tra la mia auto e quella di Ricciardo, ma non credo che siano così grosse da condizionare i risultati. Qui semplicemente non avevo il passo e penso di aver fatto il massimo che potevo".



Chiude il giro di interviste il sempre più consistente Valtteri Bottas, che con grande calma racconta: "E' stata davvero una gran bella gara, è stato bello. Il meteo ha giocato un ruolo importante, perché sul bagnato non andavamo bene come si è visto in qualifica. Anche se Red Bull e Mercedes qui andavano davvero forte. Dopo la partenza ho perso tempo nel traffico, ma ho fatto dei bei sorpassi e dei buoni pit-stop. Un mix di velocità e strategia che ha funzionato per salire ancora sul podio".