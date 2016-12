F1, Lewis Hamilton: "Ho il fuoco in testa. E' stato un errore stupido"

Lewis Hamilton non nasconde la sua delusione per il contatto con il compagno di box : "Ho il fuoco in testa! Non è un momento semplice, ma queste sono le gare. Quello che è successo ha reso il mio mondiale più duro. E' deludente, per me e per il mio team, che sta lavorando duro in ogni GP. Potevamo fare una doppietta, Nico ha fatto un errore stupido. Non ha senso, non è stato bello. L'auto era danneggiata e non potevo nemmeno passare Grosjean...".

Sconsolato, l'inglese conclude: "Ogni momento difficile i ragazzi del mio team mi dicevano 'possiamo farcela, ci proveremo la prossima volta'. Mi sono aggrappato a loro, ma non so cosa aggiungere. Non abbiamo ancora fatto un punto col team, probabilmente lo faremo più tardi, ma c'è poco da dire. Avevo un'auto lenta dopo il contatto e ci ho messo il cuore. Ho fatto quello che potevo ma non guadagnavo su nessuno".



Consapevole di aver combinato un pasticcio, in conferenza stampa, Nico Rosberg prende tempo: "Per essere sincero la mia posizione è quella di non commentare il contatto, perché non ho ancora visto la manovra in TV. Voglio vederla e poi analizzeremo col team la nostra posizione. E' comunque deludente dal punto di vista della squadra, perché avremmo potuto fare meglio, e perché la nostra auto è stata speciale in questo weekend".



Intervistato nel paddock, poi il tedesco rilancia: "I fischi sul podio? Pochi non erano contenti, probabilmente i fans inglesi. Li capisco se sono delusi, certo non è una cosa bella, ma rispetto la loro opinione. Il contatto non è stato nemmeno investigato, bisogna conoscere il regolamento ed è una cosa da tenere in considerazione. Se ho forzato troppo? Dal mio punto di vista non era un sorpasso forzato, ero più veloce e ho provato a passare all'esterno, poi ci siamo toccati".



Intanto, però, subito al termine della corsa i vertici del team Mercedes hanno avuto parole dure per il contatto causato dal pilota tedesco. Il team principal, Toto Wolff punta il dito: "E' stato un episodio inaccettabile. Non deve succedere". Dello stesso avviso Niki Lauda: "Wolff ha ragione, soprattutto perché è successo al 2° giro. Fosse capitato all'ultimo giro se ne poteva parlare, ma al 2° giro no! E' stato un incidente di gara, ma è colpa di Nico perché era dietro".