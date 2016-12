F1, Lewis Hamilton: "Andiamo nella direzione giusta"

Sorride il leader di giornata Lewis Hamilton , che mette le mani avanti: "Non ho mai trovato il feeling perfetto in tutta la mia carriera e non è successo nanche oggi. In qualche curva ti senti alla grande, in altre non vai tanto bene (nella chicane. ndr). Devi trovare un compromesso perché l'auto perfetta ovunque non esiste. Sono comunque contento dei passi avanti fatti perché sono quelli giusti. Non vedo l'ora di tornare in pista per la qualifica".

Praticamente un avvertimento a Nico Rosberg, che sembra non lasciarsi intimidire dal compagno di box, concentrandosi sul lavoro: "Abbiamo tolto un po' di carico aerodinamico a fine giornata, perché gli altri andavano più forte in rettilineo. Perché bisogna pensare per la gara, per evitare sorpassi subito in partenza. Con meno carico però dopo è più difficile guidare perché si scivola tanto. Sarà una corsa lunga, dove le gomme si usurano tanto. E' importante prepararsi bene perché sono in tanti in questo weekend ad essere pericolosi. E' difficile capire chi è veloce, ma Alonso sembra messo bene con la Ferrari. Poi alla curva "Eau rouge" non puoi dare gas in pieno quando le gomme iniziano ad essere usurate, dovremo fare attenzione".



Infine, ha la faccia scura Sebastian Vettel, costretto al riposo forzato nel pomeriggio: "Non avevo scelta, ma non sono contento per quello che abbiamo fatto al mattino. Bisogna risparmiare il motore, perché forse dovremo metterne un altro... Questo era già chiaro da tempo, ma la domanda è quanti ne serviranno in tutto per finire la stagione? Vedremo cosa succederà, perché forse ne serviranno di più del previsto. Al mattino era tutto ok, ma poi al pomeriggio ho avuto vari guasti allo scarico, al motore etc... non c'è molto da dire".