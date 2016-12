F1: il 17enne Verstappen sulla Toro Rosso

La Red Bull guarda al futuro, magari all'erede del campione del mondo Sebastian Vettel , e mette le mani su Max Verstappen , 17enne olandese figlio dell'ex pilota Jos, che nel 2015 sarà al volante della Toro Rosso (la scuderia gemella della Red Bull) al posto del francese Vergne e diventerà il più giovane pilota di sempre a guidare in Formula 1. Verstappen, che fino a novembre 2013 guidava i kart, ha fatto il balzo in Formula 3 e le 8 vittorie ottenute finora non sono passate inosservate, tanto che è arrivato l'ingaggio in F1.

Sul talento olandese figlio di Jos, che vanta oltre 100 Gran Premi corsi in carriera, sembrava esserci la Mercedes ma alla fine l'ha spuntata la Red Bull, col gran capo Helmut Marko che ha ottenuto il sì del ragazzo mettendo sul piatto l'esordio immediato in F1 con la Toro Rosso al fianco del russo Daniil Kvyat, altro baby.

Max Verstappen diventerà così il più giovane debuttante nel circus strappando il primato allo spagnolo Jaime Alguersuari, in pista proprio con la Toro Rosso in Ungheria a 19 anni e 125 giorni. "Da quando ho 7 anni ho l'obiettivo di arrivare in Formula 1 e questa opportunità rappresenta un sogno che si avvera. Stiamo lavorando davvero duro per raggiungere il massimo livello e spero che il ritorno di un Verstappen in pista possa portare tanti tifosi sui circuiti", ha detto il ragazzo.