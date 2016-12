Formula 1, quando Kimi Raikkonen era nell'esercito

Non avrà fatto il militare a Cuneo, ma Kimi Raikkonen ha comunque indossato la divisa militare. A ricordarlo al pilota della Ferrari è l'amico e collega Toni Vilander, che ha twittato una foto che ritrae Kimi insieme ai compagni di leva. Siamo nell'anno 2000 a Lahti, in Finlandia. Un anno dopo Raikkonen smetterà la mimetica per indossare la tuta da pilota di Formula 1.