Formula 1, Alonso e Raikkonen i piloti più pagati

Analizzando i risultati ottenuti in pista, qualcuno potrebbe storcere il naso. Ma Fernando Alonso e Kimi Raikkonen, i piloti di una Ferrari in grande difficoltà, sono in testa alla classifica dei guadagni. I dati forniti da 'f1times.co.uk', in riferimento allo stipendio percepito nella stagione 2014, dicono che Nando e Kimi (22 milioni di euro) condividono il podio con il campione del mondo in carica Sebastian Vettel (Red Bull). Hamilton 4°, Ricciardo 15°.