Alonso, stizza Ferrari: "Cifre offensive"

Se Fernando ha sparato la cifra, 105 milioni per restare al volante della Rossa fino al 2019, quando avrà 38 anni e sarà praticamente a fine carriera, le motivazioni ci possono anche stare, soprattutto da quando il presidente Montezemolo ha dichiarato, anzi ribadito, che lo spagnolo è il miglior pilota al mondo. In assenza di garanzie sulla competitività del mezzo che non possono ovviamente esserci, con un digiuno da titolo mondiale che nel 2015 toccherà il decimo anno, non è cosa fuori dal mondo alzare il tiro delle richieste economiche, soprattutto in presenza dell'offerta Honda McLaren. Vista dall'altra parte, nulla vieta di pensare che a Maranello ci si chieda quanto potrà andare avanti Fernando con rendimento massimo, al di là degli incensamenti del presidente. E' logico dunque che sia in corso una partita importante, e che indiscrezioni in uscita possano destabilizzare un po' la situazione e l'ambiente sempre sotto osservazione. Ma si tratta del solito gioco delle parti, ognuno fa il proprio mestiere.