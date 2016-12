F1, Ecclestone: "Ho pagato un po' troppo"

Archiviato il processo per corruzione con il pagamanento di una maxi multa di 100 milioni di euro, per Bernie Ecclestone è tempo di bilanci. Come sempre, le dichiarazioni del 'boss' del circus della Formula 1 non passano inosservate: "E' certamente un po' una sfortuna dover pagare cosi' tanto - ha detto alla Bild - ma sarebbe una sfortuna peggiore non avere i soldi. Alla fine in effetti io trovo buono questo sistema capitalistico".