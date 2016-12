La Formula 1 a Melbourne fino al 2020

La Formula 1 resta a Melbourne. Fino al 2020 il circus farà a tappa sul circuito dell'Albert Park per l'appuntamento con il Gran Premio d'Australia. Gli organizzatori hanno annunciato che, dopo una lunga trattativa a Londra, è stato trovato l'accordo col boss del circus Bernie Ecclestone per rinnovare di altri 4 anni il contratto in scadenza nel 2016. Fino al 1996 il Gran Premio d'Australia si disputava ad Adelaide.