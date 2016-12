F1, Ecclestone chiude il processo e paga 100 milioni di dollari

Clamorosa anticipazione dalla Germania: secondo quanto riporta il quotidiano Suddeutsche Zeitung, il patron della F1 Bernie Ecclestone si sarebbe accordato con la Procura di Monaco per chiudere con il pagamento di 100 milioni di dollari il processo aperto a suo carico per l'accusa di corruzione. Si tratterebbe della cifra più alta mai pagata da un manager per evitare un giudizio. E allo stesso tempo Ecclestone potrebbe rimanere il boss della F1.