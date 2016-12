All'asta la F2000 di Schumi

Sarà venduta all'asta la F2000 con la quale Michael Schumacher ha vinto il primo dei 5 titoli consecutivi con la Ferrari: l'auto, che monta lo chassis 198 usato in 3 Gran Premi della stagione (tra cui Interlagos) sarà battuta in California il 16 agosto, e avrà un prezzo base di 1.5 milioni di dollari. Alto, per chiunque. Un'inezia, per i facoltosi collezionisti ferraristi in giro per il mondo: un'occasione insomma da non perdere.