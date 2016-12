F1, Fernando Alonso: "Ci servono gare pazze per andare a podio"

Fernando Alonso festeggia sul podio ungherese: "Abbiamo rischiato, cercando la vittoria e ci siamo andati vicini. Abbiamo bisogno di gare pazze per salire sul podio. Sono molto soddisfatto e orgoglioso di questo team per il lavoro fatto in una gara come quella di oggi molto difficile". Via Twitter arriva anche l'applauso del Presidente Montezemolo: "Sono felice per tutti i nostri tifosi, per aver visto una Ferrari protagonista tornare sul podio".