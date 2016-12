Ricciardo: "Divertente fare il sorpasso alla fine. Non vedo l'ora di Spa"

Soddisfatto e determinato a fare una grande seconda parte di stagione. Così Daniel Ricciardo dopo la vittoria nel Gp d'Ungheria: "E' stato bello come nella prima vittoria, davvero. La prima safety car ci ha avvantaggiato ma la seconda non ci ha aiutato molto ma ci siamo trovati davanti e dover fare il sorpasso quasi al termine è stato divertente". Soddisfatto anche Hamilton : "È stato un week end pazzo, il team ha fatto un gran lavoro".

"Ora festeggerò e poi mi prenderò un po' di pausa. Dopo continuerò con la seconda parte della stagione - ha proseguito Ricciardo - e non vedo l'ora della gara di Spa. Voglio ringraziare il team che ha fatto il possibile per farmi vincere le mie prime gare. Il sorpasso ad Alonso - ha concluso - era la mia unica chance per vincere".

Arrivato terzo, Lewis Hamilton è comunque felice: "All'inizio ho avuto problemi con i freni ma per fortuna sono riuscito a limitare i danni. Abbiamo perso qualche punto ma abbiamo molti lati positivi prima delle vacanze. La macchina andava benissimo".