F1, Lewis Hamilton: "Non è andata bene, soprattutto con le gomme"

Nonostante il miglior tempo di giornata, Lewis Hamilton si dice insoddisfatto: "Sul fronte freni va tutto bene, ma abbiamo ancora tanti problemi da sistemare, su cui dobbiamo lavorare. E' stato difficile trovare il giusto bilanciamento e non sono ancora al top. Inoltre con le gomme non è andata bene. Abbiamo poca aderenza e devo andare piano per non consumarle troppo". Ma Nico Rosberg rilancia: "Non mi lamento, ho trovato un buon setting".

Il tedesco, autore del secondo tempo, prova a mettere pressione al compagno, spiegando: "E' stata una buona giornata per me, ma sarà importante fare bene in qualifica. Partire in pole sarà fondamentale su questa pista. Inoltre dovremo gestire bene le gomme, per ora direi che faremo due soste".



Terzo in classifica, Sebastian Vettel spiega di aver trovato un pacato ottimismo: "Non abbiamo fatto tanti venerdì senza problemi in questa stagione. Quindi direi che è stata una buona giornata! Se siamo ad un punto di svolta? Abbiamo tanto da fare, molto lavoro per recuperare terreno dai primi. Direi che il punto di svolta arriverà quando saremo vicini o davanti agli altri. E' quello l'obiettivo che vogliamo raggiungere. Intanto dobbiamo stare attenti ai passi avanti che faranno gli altri avversari, perché non credo che potremo prendere le Mercedes tanto presto, ma molti dietro di noi si stanno avvicinando. Però oggi abbiamo fatto un buon ritmo".



Cosa che non è riuscita all'altro pilota Red Bull. Infatti, con il settimo tempo Daniel Ricciardo ammette candidamente: "Non è andata bene oggi pomeriggio e non mi è piaciuta la macchina. Non ho trovato niente di interessante per fare un buon setting. La cosa positiva è che Seb è davanti e quindi posso vedere i suoi dati e trovare qualcosa per domani. Direi che ho bisogno di vedere i suoi dati stasera...".