F1: Lewis Hamilton domina le prove libere in Ungheria

Sconsolati, gli avversari guardano i tempi delle Mercedes, constatando un vantaggio "di macchina" tra i 4 e gli 8 decimi al giro, indicativi. Un bel problema, apparentemente non colmabile con strategie e scelte di gomme, che amareggia gente come Vettel e Alonso. Due abituati a primeggiare, impotenti nei confronti del cronometro, ancora una volta. Seb è però il più bravo a trovare un guizzo, un colpo di reni valido per avvicinarsi alle monoposto tedesche. Una faticaccia, che trova consolazione nella crescita costante della sua Red Bull, più efficace del solito nella giornata delle libere. Soffre invece un po' di più Alonso, che cerca un'idea, studiando l'assetto e la gomma da qualifica, spremendo una monoposto che sul fronte velocistico qui paga un gap evidentemente pesante. Ritrovandosi marcato, il Fernando furioso, da Magnussen con una McLaren particolarmente in forma ed efficace, tra le curve più lente del tecnico tracciato ungherese. E' invece una mezza crisi quella di Raikkonen e Ricciardo, che nel turno pomeridiano perdono la via del setting corretto, ritrovandosi imprigionati in un limbo di tempi alti e brutte sensazioni al volante. Non va meglio alle Williams, che con Bottas trova ancora una volta il miglior interprete di giornata, capace di portarsi in scia alla Red Bull di Daniel, ma nulla di più. Mentre Button sfila la nona piazza a Massa, anche perché il brasiliano stenta a restare sotto i +2" di distacco. Con le Toro Rosso di Kvyat e Vergne che in tandem pregustano solo un errore di Felipe in qualifica. Detto che ci si aspetta temperature alte per il sabato, resta incognito il meteo per domenica, con la possibilità concreta di pioggia pesante. Situazione potenzialmente rischiosa per Hamilton e Rosberg, già dichiaratamente in lotta l'uno contro l'altro, e per ora stabilmente al comando della classifica di giornata. Quasi troppo impegnati nella sfida interna, per interessarsi a ciò che succede alle loro spalle.