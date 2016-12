Ferrari, Alonso amaro: "Impossibile lottare per il podio"

Fernando Alonso chiude al quinto posto nel Gran Premio di Germania di Formula 1. Lo spagnolo paga ancora una volta le prestazioni non esaltanti della sua Ferrari : "Ci sono state alcune belle battaglie come a Silverstone dove ci sono state un bel po' di emozioni. Ci sarebbe sicuramente piaciuto lottare per un podio o qualcosa di più mentre dobbiamo lottare per il massimo di punti ogni domenica per aiutare la squadra".

Nessun dubbio da parte di Alonso sulla strategia in gara: "Indipendentemente da quello che è accaduto in qualifica, la posizione rispetto a Vettel era compromessa, però abbiamo avuto l'opportunità di attaccare Ricciardo con gomme più fresche. Quindi penso che la strategia fosse quella giusta. Fermandosi prima o dopo il risultato sarebbe stato lo stesso".



Alonso non vuole polemizzare con la direzione di corsa per il mancato ingresso della safety car dopo l'incidente che ha coinvolto Sutil: "C'è stato un momento di confronto con il team via radio perché se fosse uscita la safety car restavano ancora 17 giri alla fine e con le gomme supersoft sarebbe stato più complicato finire la gara. Alla fine non è entrata e tutto sommato ci è andata bene".



Nando deve ora pensare al futuro e a conquistare quanti più punti possibili nelle prossime gare: "Abbiamo provato a fare il massimo anche se nella classifica costruttori abbiamo perso terreno dalla Williams. Proveremo a migliorare la prossima volta".