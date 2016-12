F1, Gp di Germania: Hamilton penalizzato di 5 posti in griglia

Oltre al danno, la "beffa". Dopo il terribile botto durante le qualifiche del Gran Premio di Germania, Lewis Hamilton è stato penalizzato di cinque posizioni in griglia dalla direzione corsa per la sostituzione della scatola del cambio sulla sua vettura. Relegato alla 20.ma posizione sulla linea di partenza, a questo punto sembra più probabile che il bitannico deciderà di scatterà direttamente dai box per evitare altri inconvenienti.