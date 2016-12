Formula 1, Alonso: "Settimo posto amaro"

Il settimo posto in griglia non soddisfa Fernando Alonso. Il pilota spagnolo della Ferrari analizza la prestazione con un po' di rassegnazione: "Questo è il nostro livello al momento, abbiamo avuto qualche alto e basso in questo weekend con qualche sessione buona ed altre meno. In qualifica abbiamo dato il massimo, la macchina la sentivo meglio già in Q1. Il risultato è un po' amaro ma Mercedes e Williams sono fuori portata".