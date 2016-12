Hamilton, schianto con la sua Mercedes

Attimi di paura a Hockenheim per Lewis Hamilton. In Q1, il pilota della Mercedes è andato a sbattere violentemente contro le barriere protettive: la sua W05 è andata distrutta, mentre lui ha lasciato la monoposto dolorante alle gambe con un saluto ai tifosi. Incidente dovuto a un cedimento: dalla dinamica sembrerebbe essere un guasto al freno dell'anteriore destra. In gara Hamilton partirà 16.esimo, in ottava fila: il crono effettuato prima dello schianto gli è valso la qualificazione in Q2 dove, però, non è potuto essere protagonista.

Lewis è stato anche al centro medico per un breve controllo: tutto ok e questo è quello che più importa.