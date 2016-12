F1, GP Germania: a Rosberg le terze libere

Ottavo tempo per Kimi Raikkonen (1'18"842), preceduto anche dalle Williams di Felipe Massa (4° in 1'18"575) e Valtteri Bottas (5° in 1'18"611), dalla McLaren di Kevin Magnussen (6° in 1'18"756) e dalla Red Bull di Daniel Ricciardo (7° in 1'18"769). Completano la top ten il campione del Mondo Sebastian Vettel (9° in 1'18"890) e la Force India di Nico Hulkenberg (10° in 1'19"127). Alle 14 scatteranno le qualifiche.