F1, Gp Germania: Hamilton si prende le seconde libere

La sorpresa si chiama quindi Raikkonen, mentre le Mercedes sembrano non prendere il largo con distanze abissali, come di consueto. Gomme soft e supermorbide: l'ora e mezza di queste prove libere è servita soprattutto per trovare gli equilibri in vista di qualifiche e gara. Ancora non al top Sebastian Vettel: la sua Red Bull è ottava, a nove decimi dal miglior crono. Kevin Magnussen firma il quinto tempo, davanti a Felipe Massa (sesto) e Jenson Button (settimo).

Al via di questa seconda sessione non c'era, come invece successo in mattinata, Susie Wolff: Valtteri Bottas (decimo tempo per lui) si è ripreso il volante della sua Williams. Per domani mattina, con inizio alle ore 11, sono in programma le terze libere, mentre alle 14 scatteranno le qualifiche.